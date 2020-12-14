11 derslikli okulun sıraları yenilendi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitimle sürdüren Tunceli'nin Pertek İlçesi Şehit Astsubay Gürsel Can İlkokulu öğrencilerine okullarına dönecekleri zaman için ilk "hoş geldiniz" hediyesi Vali Mehmet Ali Özkan'dan geldi. Vali Özkan'ın talimatıyla 160 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü 11 derslikli okulun tüm sıraları yenilendi.

Okulun yıpranmış ve kullanılmış olmayan bütün sıralarının yenilendiği ve pandemi nedeniyle tek sıra halinde düzenlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için yüz yüze eğitime geçtiklerinde kendilerinin yeni sıralarında karşılanması talimatı veren ve her zaman eğitime verdikleri önem ve desteklerinden dolayı öğrencilerimiz adına Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.