Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Nevşehir Valiliği, 11-14 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan denetimlerde Nevşehir il genelinde 137 kişiye 431 bin 550 TL ceza kesildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "11 Aralık Cuma 21:00 ile 14 Aralık Pazartesi günü saat 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 137 kişiye 431.550,00 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.