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137 kişiye 431 bin 550 TL ceza

'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye 431 bin 550 TL para cezası kesildi.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:32 ABONE OL
137 kişiye 431 bin 550 TL ceza

Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliği, 11-14 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan denetimlerde Nevşehir il genelinde 137 kişiye 431 bin 550 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "11 Aralık Cuma 21:00 ile 14 Aralık Pazartesi günü saat 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 137 kişiye 431.550,00 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

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137 kişiye 431 bin 550 TL ceza
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