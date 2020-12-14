77 adet gerçek Cumhuriyet altınını çaldı, yerine sahtelerini koydu

Yaklaşık 4 ay önce N.Y. bir kuyumcudan 77 adet Cumhuriyet altını aldı. Geçtiğimiz hafta genç kız, ihtiyacı olduğunu için bir tanesini satmak için kuyumcuya götürdü ancak sahte olduğunu öğrendi. Şok geçiren N.Y., diğer altınların da sahte olup olmadığını öğrenmek için Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. N.Y., 77 adet Cumhuriyet altınını polislere teslim etti. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede altınların sahte olduğu ortaya çıktı.

Ekipler kuyumcuya sahte altın satmaktan işlem yaparken, olayı aydınlatmak için çalışmalarına devam ettiler. Ekipler, sahte altınları N.Y.'nin arkadaşı B.Ç.'nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Yapılan araştırmada işsiz olduğu öğrenilen B.Ç.'nin yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığını belirledi.

Gözaltına alınan B.Ç. suçlamaları kabul etmezken N.Y. şikayetçi. N.Y.'nin bir süre önce altınların yerini B.Ç.'ye söylediği öğrenildi. B.Ç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.