Adıyaman Üniversitesi çevre dostu sıralamasında Türkiye’de 48. sırada yer aldı

Üniversitelerin "Çevre Dostu" olmasını amaçlayan, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekip çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı hedefleyen "UI GreenMetric World University Rankings UIGreenMetric", 2020 yılı Dünya Çevre Dostu Üniversiteler sıralaması sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan rapora göre Adıyaman Üniversitesi, yapı ve altyapıda 600 puan, enerji ve iklim değişikliğinden 825 puan, atıklarda 750 puan, su kullanımında 250 puan, ulaşımda 750 puan, eğitim ve araştırmada 600 puan, toplamda ise 3825 puan alarak, Dünya üniversiteleri arasında 714., Türkiye'de ise 48. sırayı elde ederek önemli bir başarının altına imza attı.

GreenMetric'in 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulduğu ve üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirerek, dünya çapındaki üniversiteler ile karşılaştırıldığı bildirildi.

GreenMetric ayrıca, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşile ulaşım ile mücadeleye teşvik etmektedir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "GreenMetric, üniversiteleri 6 ana başlık altında inceliyor, üniversitelerin altyapısı ve mevcut yapısını, enerji ve iklim değişiklik etkilerini, atık yönetimini, su yönetimini, ulaştırma performansını ve eğitim-araştırma faaliyetlerini kanıtlarıyla birlikte puanlayarak sonuçlara ulaşıyor. Elde ettiğimiz başarı güzel bir sonuç, bu bağlamda Üniversite olarak öğrencilerimize ve personellerimize daha güzel ve yaşanılabilir ortamlar sunmak, daha yeşil bir kampüs ortamı sağlamak, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamalarını artırıp bunların yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.