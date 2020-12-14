‘Ağabeyime şehitlik unvanı verilsin’

İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda askerliğini yapan Konyalı İsmet Işık (21), 2001'de aniden ortadan kayboldu. Kantin işleten Işık'ın, ailesine kantine ait 800 lirayı alarak kaçtığı söylendi. Oğlu bir türlü bulunamayan baba Durmuş Işık, savcılığa başvurdu. 2012'de baba Işık'ın cep telefonunu arayan bir kişi, "Oğlun, kışlada öldürülüp gömüldü. Olayı oğlum İ.A. cinayeti işleyenlerin ağzından duymuş" dedi. Polisin adresini tespit ettiği İ.A., "2011'de, Sivas'ta Orhan Doğan ile birlikteyken, silahını çıkarıp İzzet Çakmak'ı vurdu. Sonra kimseye söyleme diye beni tehdit etti. Ardından, 10 yıl önce de Bekir Şahin ile birlikte, kantinci eri, kantin parası için iple boğup, cesedini gömdüklerini anlattı. O erin adı ya İsa ya da İsmet'miş" diye konuştu. İddiaları reddeden Orhan Doğan ve Bekir Şahin, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Doğan, ceza aldıktan bir yıl sonra dilekçe yazıp İsmet Işık'ı gömdükleri yeri gösterdi. Kazıda, Işık'ın olay günü üzerinde olan beyaz atlet, lacivert eşofman, çorap, terlik ile kemik parçaları bulundu.İsmet Işık'ın kardeşi Erol Işık (32), "19 yıl boyunca 'Ağabeyimden bir haber gelecek mi' diye umutla bekledik. Sonunda katillerden biri ağabeyimi öldürdüğünü itiraf etti. Sağ olsun bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bize yardımcı oldu. Ağabeyime şehitlik unvanı verilmesi için dava açtık. Ağabeyimi şehitliğe, olması gereken yere defnetmek istiyoruz. 19 yıl sonra cenazemize kavuştuk ikinci kez bir acı yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.