Akçakale zabıtasından esnafa uyarı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde denetimlerini sürdürürken kurallara uyulması konusunda esnafa uyarılarda bulunuldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini hala sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle Akçakale Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile ekipler salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son zamanlarda artan vakaların ardından denetimler daha da sıklaşırken; ilçe genelinde tüm işletmelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılıyor. Ekipler esnafı kurallara uyulması konusunda hem uyarıyor hem de bilgilendiriyor.

Başkan Yalçınkaya da konuya dair yaptığı açıklamada normal hayata dönüş sürecinin daha da hızlanması için kurallara uyulmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerek "Hem şahsi hem toplumsal sorumluluklarımız var. Biz sıfır vaka hedefi ile belediye olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da kurallara eksiksiz uyması gerekiyor. "dedi.