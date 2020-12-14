Artık kayalar düşmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Tokat Belediyesi tarafından start verilecek olan Kaledibi Kentsel Dönüşüm projesinin ilk ayağı olan ve Kaledibi'nde riski azaltmak için AFAD tarafından yapılacak bariyer için kullanılacak 11 Milyon TL, AFAD hesabına aktarıldı. Tokat Kaledibi'nde yapılması planlanan 60 Milyon TL'lik dev Kentsel Dönüşüm projesinin ilk ayağı olan bariyer yapımının 2 ay içinde ihaleye çıkması bekleniyor.

Müjdeyi Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu duyurdu. Eroğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Milletvekillerimiz Av. Yusuf Beyazıt, Av. Mustafa Arslan ve Av. Özlem Zengin'e teşekkür ederim. Hayırlı olsun" diyerek müjdeli haberi verdi.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ardından Bakan Mehmet Kurum da bölgeye gelerek inceleme yapmıştı. Tokat merkezde 4 mahalleyi; Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenleri etkileyen ve ilgilendiren Kaledibi Kentsel Risk Alanı Bakanlar Kurulu'nca 01.08.2013 tarihinde kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmişti.

AFAD AĞ ÖRÜP BARİYER KURACAK

Konuyla ilgili Tokat Güneş Haber Gazetesine bilgi veren AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, "Kaya düşmesiyle ilgili bariyer ve ağ projemiz var. Arkadaşlar onun çalışmasını yapıyor şuan. Yol kenarlarında Karayolları için kurulan ağların benzerinde ama üst kalitede ağ kurarak bariyer yapacağız. Kaya düşmesini engelleyecek. Daha sonra orada afete maruz bölgeler var belediyenin kentsel dönüşüm yapmasına engel olan, biz bu işlemi yaptıktan sonra Tokat Belediyesi için kentsel dönüşüm çalışmasının önü açılmış olacak. Bu AFAD Çalışmasının bir ihale süreci var. Yılsonu geldiği için seneye kalır tahminim herhalde 2 ayı bulur" dedi.

816 PARSELİN YÜZDE 82'Sİ ÖZEL MÜLKİYET

Riskli bölge olarak ilan edilen alanda bulunan 816 parselin yüzde 82'ye yakın kısmı özel mülkiyete ait olan Tokat Kaledibi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerlendirmesi ve yapıların yapısal durumları tespit çalışması yapılmıştı. Bu projeyle birlikte; geleneksel Osmanlı şehir mimarisindeki kale, çarsı ve meydan üçlemesi ile Tarihi Tokat Kalesi ve etrafında yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında Sulu Sokak, Kültür Sokağı ve Sokak Sağlıklaştırmaları ile tarihi Tokat Meydanı'nın bağlantısının sağlanması amaçlanıyor.