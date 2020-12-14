Artuklu Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Mardin'e bağlı Artuklu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. Tüm personeli ve ekipmanları ile yaşanabilir bir Artuklu hedefiyle sahada olan Belediye, yeni araçlar ile daha kapsamlı ve kaliteli hizmet sağlayacak. Bu bağlamda yakın zamanda Devlet Malzeme Ofisi'nden kepçe,damperli hafriyet kamyonu ve çöp araçları satın alarak belediye envanterine dahil edecek.

"FEDAKARCA ÇALIŞIYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "Belediyemiz vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin sorunlarını yok etmek adına tüm personelimiz fedakarca çalışıyor. Bünyemizde yer alan iş makineleri de durmaksızın vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çaba veriyor. Biz hizmet ağımızı daha da genişletmek için araç filomuza yeni iş makineleri takviye etmek için çalışmalara başladık" dedi.

ARAÇ ENVANTERİ GENİŞLİYOR

Bu düşünceler ile yeni iş makineleri alımı için harekete geçtiklerine değinen Tutaşı, "İhtiyacımız olan iş makinelerini tespit ederek gerekli çalışmalara start verdik. İmkanlarımızı en ekonomik şekilde kullanmak için yine devlet teşebbüsü olan Devlet Malzeme Ofisi'nden kepçe, damperli hafriyat kamyonu ve çöp araçları satın alacağız. Yeni araç ve gereçlerimiz ile daha da güçleneceğiz ve hizmetlerimizi daha da hızlandıracağız. Araç envanterimizin gelişmesi adına gerek devlet hibeleri gerekse satın almalarımız sürecek" şeklinde konuştu.