Asansör boşluğundan düştü burnu bile kanamadı

Bursa'da 25 yaşındaki Oğuzhan Gürkan yük asansörünün boşluğundan birinci kata düştü. Neye uğradığını şaşıran işçi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

İnegöl Ertuğrulgazi caddesinde bulunan bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Oğuzhan Gürkan, fabrikanın 3'ncxü katından malzeme indireceği sırada geri geri geldi. O sırada kapısı açık olan yük asansörünün boşluğundan 1'nci kata kadar düşen genç işçi neye uğradığını şaşırdı. Çıkan gürültüleri duyan diğer işçi arkadaşlarının yardıma koştuğu Gürkan, asansör boşluğundan çıkarıldı. 112 acil servis ekiplerinin çağırılması üzerine ilk kontrolleri ambulansta yapılan işçinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Genç işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.