Bahçelievler'de 2 lüks otomobil kurşunlandı

Olay Bahçelievler , D-100 Karayolu yan yol üzerinde bulunan araç kiralama şirketinin otoparkında 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille araç kiralama firmasının otoparkına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, rasgele ateş etmeye başladı.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kurşunlar park halindeki 2 lüks otomobilin cam ve kaportasına isabet etti. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olduğu öğrenilen 2 otomobilde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.