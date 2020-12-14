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Bahçelievler'de 2 kurşunlandı

Bahçelievler'de bir araç kiralama firmasının otoparkında bulunan otomobiller kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 15.12.2020 02:38 ABONE OL
Bahçelievler'de 2 lüks otomobil kurşunlandı

Olay Bahçelievler , D-100 Karayolu yan yol üzerinde bulunan araç kiralama şirketinin otoparkında 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille araç kiralama firmasının otoparkına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, rasgele ateş etmeye başladı.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kurşunlar park halindeki 2 lüks otomobilin cam ve kaportasına isabet etti. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olduğu öğrenilen 2 otomobilde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Bahçelievler'de 2 lüks otomobil kurşunlandı
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