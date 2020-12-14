Barış Pınarı Harekâtı Bölgesine 7 tır un yardımı

Şanlıurfa İl Müftülüğü 'nün öncülüğünde "Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan kampanyaya Adana İl Müftülüğünün 'nün katkıları ve Şanlıurfa ve Adana din görevlilerinin destekleriyle Suriye'nin Barış Pınarı harekâtı bölgesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan mağdur kardeşlerimize destek için bir yardım kampanyası düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşan Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, "Zor zamanlar geçirdiğimiz salgın günlerinde bile yardımsever vatandaşlarımız ve görevlilerimiz, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi unutmadı. Sofralarında aş olsun diye için kış öncesi seferber oldular." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında Şanlıurfa ve Adana İllerinde toplanan 7 tır 167 ton un yardımı, yapılan dua ve tekbirlerle uğurlandı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Adana İl Müftülüğü iş birliğinde "Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan un yardımı, Telabyad ve Rasulayn'da Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında aş olacak.