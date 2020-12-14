Batman belediyesinden örnek proje: Herkese 4 GB internet

Batman Belediyesi tarafından vatandaşların bilgiye ulaşmalarını, sosyal medyada rahat bir şekilde gezinmelerine olanak sağlamak ve öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak amacıyla daha önce kentte 10 ayrı yere ücretsiz internet erişim noktası kurulmasının ardından bu seferde 7'den 77'ye herkesin kullanabileceği yeni bir projeye daha imza attı. Batman Belediyesi, 'Sen bilgiyi keşfet diye Batman Belediyesi'nden 4 GB hediye internet' projesini hayata geçirdi.

Öğrencilerden gelen internet taleplerine kayıtsız kalmayan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde kentin değişik noktalarına ücretsiz internet istasyonlarının kurulması için ilgili birimlere talimat verdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şahin'in talimatının ardından Batman'ın 10 farklı yerine monte edilen tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı ücretsiz internet erişim noktası kuruldu. Batman Belediyesi, ücretsiz internet istasyonlarının ardından uzaktan eğitim alan öğrencilerinde büyük ölçüde yaralanacağı ve 7'den 77'ye herkesin kullanabileceği yeni bir projeye daha imza attı.

4 GB İNTERNET PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Batman Belediyesi, 'Sen bilgiyi keşfet diye Batman Belediyesi'nden 4 GB hediye internet' projesini hayata geçirdi. İnternete erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan projede bir ay geçerli 4 GB hediye internet kartlarından 7'den 77'ye bilgiyi keşfetmek isteyen herkes faydalanabilecek. Hediye internet kartları ile operatör fark etmeksizin yapılacak kısa bilgi kaydının ardından kullanıcı hatlarına bir ay geçerli olacak şekilde 4 GB'lik ücretsiz internet paketi eklenecek. Her bir kartın iyi değerlendirilmesi halinde 1 ay boyunca internet hizmetinden faydalanabileceğini hatırlatan belediye yetkilileri, "Batman'ın 10 farklı mahallesinde de ücretsiz wi-fi internet hizmetini sunmaya başladık. Ayrıca vatandaşlarımıza vereceğimiz 4 GB'lik hediye kartlar tek kullanımlı şifre ile bir defaya mahsus olarak internet hizmetinden faydalanabileceklerdir. 4 GB'lik internet öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın derslerin takibi ve bilgiye ulaşmalarında büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.