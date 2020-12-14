Berra için zaman daralıyor

SMA hastası Berra bebek, 5 yaşına kadar gen tedavisi olmazsa hayatını kaybedecek! Zamanın aleyhine işlediği Berra için yardım kampanyası başlatan ailesi dolandırıcılar karşılaşınca şok yaşadı.

İzmirli Akyüz ailesinin minik kızı Berra SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Minik Berra 5 yaşından önce gen tedavisi olmak zorunda ancak tedavinin bedeli 23 milyon Türk lirası. Söz konusu miktarın toplanabilmesi için yardım kampanyası başlatan aile, bebekleri için zamanın daraldığına dikkat çekiyor.

Büyük bir meblağı toplamaya çalışan aile bir yandan da dolandırıcılarla uğraşıyor. Anne Nuran Akyüz, "Kötü niyetli insanlarla uğraşmak yoruyor bizi. Arayıp bağış yapacağım diye kandıranları gördüm. Ayrıca biriken parayı verirsek komple tedaviyi karşılayacağını belirten bile oldu. Bir çocuğun yaşaması için hayırseverler tarafından toplanan paraya göz koyan insanları Allah'a havale ediyoruz. Hem bizim umutlarımızla oynuyorlar hem de 11 aylık bir bebeğin hayatını umursamıyorlar. Ne olur bu tarz insanlar bizden uzak dursun. Moralimizi enerjimizi çalmasınlar" dedi.