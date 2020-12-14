Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Berra için zaman daralıyor

için zaman daralıyor

İzmir'de yaşayan , hastası kızının tedavisi için başlattıkları kampanyada dolandırıcılarla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak kızı için yardım istedi.

Eray ARPAŞİN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:48 ABONE OL
Berra için zaman daralıyor

SMA hastası Berra bebek, 5 yaşına kadar gen tedavisi olmazsa hayatını kaybedecek! Zamanın aleyhine işlediği Berra için yardım kampanyası başlatan ailesi dolandırıcılar karşılaşınca şok yaşadı.

İzmirli Akyüz ailesinin minik kızı Berra SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Minik Berra 5 yaşından önce gen tedavisi olmak zorunda ancak tedavinin bedeli 23 milyon Türk lirası. Söz konusu miktarın toplanabilmesi için yardım kampanyası başlatan aile, bebekleri için zamanın daraldığına dikkat çekiyor.

Büyük bir meblağı toplamaya çalışan aile bir yandan da dolandırıcılarla uğraşıyor. Anne Nuran Akyüz, "Kötü niyetli insanlarla uğraşmak yoruyor bizi. Arayıp bağış yapacağım diye kandıranları gördüm. Ayrıca biriken parayı verirsek komple tedaviyi karşılayacağını belirten bile oldu. Bir çocuğun yaşaması için hayırseverler tarafından toplanan paraya göz koyan insanları Allah'a havale ediyoruz. Hem bizim umutlarımızla oynuyorlar hem de 11 aylık bir bebeğin hayatını umursamıyorlar. Ne olur bu tarz insanlar bizden uzak dursun. Moralimizi enerjimizi çalmasınlar" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Berra için zaman daralıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA