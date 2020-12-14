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'nde ! Yaralanan adam da vuran da kaçtı

'nde kaldırımda yürüyen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini bacağından vurdu. Yaralı otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken silahlı şüpheli ise yaya olarak kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:28 Son Güncelleme: 14.12.2020 13:51 ABONE OL
Beylikdüzü'nde silahlı kavga! Yaralanan adam da vuran da kaçtı

Olay saat 12.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda konuşan iki kişi tartışmaya başladı. Henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli, belinden çıkardığı silahla tartıştığı kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Silahı kullanan şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralanan kişi otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı saldırı | Video

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Beylikdüzü'nde silahlı kavga! Yaralanan adam da vuran da kaçtı
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