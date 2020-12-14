Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren baldızını bıçakladı

Karaman'da bir devlet dairesinde memur olan Deniz Dündar, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi eşi Cansu Dündar (20) ve araya girmeye çalışan baldızı Meliha Nur Kondu'yu (18) bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Deniz Dündar polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sümer Mahalesi 1204 sokak üzerinde meydana geldi. Deniz Dündar iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cansu Dündar ile boşanma konusu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönerken, bu sırada evde bulunan Meliha Nur Kondu eniştesi ve ablasını ayırmaya çalıştı. Deniz Dündar mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve baldızını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı abla ve kardeş ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abla ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Deniz Dündar ise olay yerinde polisler tarafından gözaltına alındı. Dündar'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.