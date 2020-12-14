Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kız kardeşi çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine yaya olarak kaçan koca D.D. ise kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.