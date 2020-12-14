Bursa için alarm zilleri çalıyor

Bursa'da şu ana kadar yağışsız geçen kış mevsimi kentin su kaynaklarının kurumasına neden olurken, bölgede çok önemli bir alanın sulanmasını sağlayan Çınarlı göleti neredeyse tamamen kurudu.

Göletin kurulduğu 1980 yılından bu yana gördüğü en büyük kuraklık yaşanıyor. Bir çok köyün verimli topraklarını sulayan Çınarlı göletinin kuruması çiftçileri endişelendiriyor. Beklenen yağışların olmaması durumunda bölgede yetiştirilen birçok meyve ve sebzeyi yetiştiremeyeceklerini dile getiren üreticiler, son 50 yılın en kurak dönemini yaşadıklarını dile getirdi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM"

Kendilerini çok kritik günlerin beklediğini dile getiren Çınarlı köyü muhtarı Yaşar Yıldız, "Ben 55 yaşındayım. Ömrüm boyunca Aralık ayında böyle bir kuraklık hiç görmedim. Yağmur yada kar yağmassa büyük ürün yetiştiremeyeceğiz ve çok viddi sıkıntılar yaşayacağız. İnşallah bugünten sonra istediğimiz yağışlar olur" dedi.