Bursa ormanlarında barkod dönemi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirmeyi planladığı barkod uygulaması pilot bölge seçilen Bursa'da başladı.

Bundan önceki klasik yöntemlere göre yüzde 50 iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmasına imkân veren barkod uygulamasına Mustafakemalpaşa ilçesinde geçildi. Öncelikle kayın ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde başlanan uygulamada, ağaçların dip köklerine barkodların çakılma işlemi yapıldı. Uygulama ile ormandaki değişik ağaç türlerinin takip ve kontrolünde hassasiyetin artması ve alıcı kuruluşlara da birçok avantaj sağlaması bekleniyor.