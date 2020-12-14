Çakallı menemeni ustalarından ünlü şef Somer Sivrioğlu'na yanıt: Menemen 7/24 soğansız olur

Samsun'un ünlü lezzetlerinden 'Çakallı menemeni' Samsun-Ankara yolundaki Çakallı mevkiinde bulunan tesislerde bolca yapılıyor. Tarihte kervanların konakladığı bölge olan Çakallı'da menemen yapılan 30 tesis bulunuyor. Rağbet gören menemen bölgenin de en önemli istihdam kaynaklarından birisi. Bu tesislere günde yaklaşık 2 bin kişi gelerek menemenin tadına bakıyor. 400 kişinin çalıştığı tesisler, 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Tek kişilik porsiyonu 25 TL olan Çakallı Menemeni, tereyağı, biber, domates, kaşar peyniri, yumurta sarısı ve baharatlar kullanılarak yaklaşık 15 dakikada yapılıyor. 1950'li yıllarda Samsun-Ankara yolundan geçen kamyon şoförlerinin yemek için tercih ettikleri Çakallı menemeninin ustaları 'Menemen soğanlı mı soğansız mı' olur tartışmalarına son noktayı koymak istiyor. Ünlü şef Somer Sivrioğlu menemenin sabah soğansız öğleden sonra soğanlı yapıldığı



sözleri üzerine Çakallı menemeni ustaları menemen öğleden önce de öğlenden sonra da soğansız yapılır diyerek cevap verdi.



'724 SOĞANSIZ YAPILIR'



Yaklaşık 35 yıldır menemen ustalığı yapan Kadir Canbolat, menemenin zaman farkı olmadan 7 gün 24 saat soğansız yapıldığını söyleyerek, Şeflerime saygılarımı sunuyorum. Ama bizde menemen 724 soğansız yapılır. Menemen soğanlı olmaz. Ancak müşteri özellikle talep ederse soğan koyabiliyoruz. Ancak orijinal menemen soğansız olur. Öğleden önce öğleden sonra ayrımı yapılmaz. Burası çok eski tarihlerden bu yana menemeniyle meşhur bir yer. Geçmişten günümüze kadar hem soğansız yapılmış diye konuştu.