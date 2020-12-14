Cinayet 8 yıl sonra aydınlatıldı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 8 yıl önce 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen adamın katil zanlısı olarak kardeşi ve yeğeni ile yeğeninin karısı gözaltına alındı. Zanlılar cinayeti işlediklerini itiraf etti.

2012 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiinde 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı ile bulunan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu'nun uzun süren çalışmaları sonucunda M.D.'ye ait olduğu belirlendi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu öldürülen M.D.'nin kardeşi K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularında yurt dışında yaşayan M.D.'nin kardeşine emanet olarak yurt dışından para gönderdiği, yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra emanet paralarını geri istediği, K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D.'nin bu nedenle cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.