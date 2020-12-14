Deniz karakol uçağı yuvaya teslim edildi

Mavi vatan'da keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerini havadan yapmak üzere başlatılan ve MELTEM-3 adıyla da bilinen deniz gözetleme kabiliyetli deniz karakol uçağı tedariki projesi'nde, TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 deniz karakol uçağı Kocaeli'nde yuvasına teslim edildi. Kartepe İlçesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen törene Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Rütbeli Personeli katıldı.

DAHA ETKİN, ÇAYDIRICI VE SAYGIN

Törende ilk olarak konuşan Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel "P-72 uçaklarının tamamının kısa süre bir içerisinde hizmete alınması ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır. Çarkçı Binbaşı Mehmet Fethi'nin torunları olarak 60 hava arıcımızı hizmete almanın gururunu yaşamaktayız. Deniz karakol uçağını Deniz Kuvvetlerine kazandırmak için emeği geçen Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü ve Leonardo şirketi ve tüm kurum ve kuruluşlarına müsaadenizle şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

DENİZALTI SAVUNMA HARBİNDE ETKİNLİĞİMİZ DAHA DA ARTACAK

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yapmış olduğu konuşmasında, " Yakın dönemde 1971 yılında S-2A uçağı, 1972 yılında ise AB-204 helikopterlerinin alınmasıyla başlayan deniz havacılığı 2002 yılında Seahawk helikopterlerinin ve P-235 CASA uçaklarının donanmaya katılmasıyla etkinliğini artırmaya devam etmiştir. Hali hazırda 24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımız donanmamızda görev icra etmektedir. 1 adet P-72 deniz karakol uçağının bugün teslim alınmasıyla 60'ıncı hava aracımız hizmete girmiş bulunmaktadır. P-72 deniz karakol uçaklarımızın hizmete girmesiyle özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır. Yeni katılan deniz karakol uçağımızın donanmamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı görevler diliyorum"şeklinde konuştu.Yapılan konuşmalar sonrasında Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel hizmete alınan uçağı gezdi. Ardından tören geçişi yapan helikopterler selamlanarak tören son buldu.

CUMA GÜNÜ TESLİM EDİLMİŞTİ

Uzun ufuk bütünleşik deniz gözetleme Sistemi'nin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak maksadıyla başlatılan ve geçmişi 1990'lı yıllara dayanan Meltem-l ve Meltem-2 projeleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) Deniz Karakol Uçaklarına daha önce kavuştu. Projenin son aşaması olan MELTEM-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) Deniz Karakol Uçaklarından ilkinin teslimi geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

DAHA UZUN SÜRE HAVADA KALACAK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 Deniz Karakol Uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında link 16 taktik veri bağı ve mark-54 torpidosu atma kabiliyeti bulunuyor. Ayrıca, P-72 Deniz Karakol Uçakları P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalabiliyor. TUSAŞ. HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok savunma sanayii kuruluşunun yüklenici olarak görev aldığı Meltem-3 Projesi ile ülkemize de bu alanda önemli bilgi birikimi ve katkı sağlanacak.

KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ MEVCUT

Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 Deniz Karakol uçakları ile öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerinde icra edilecek. Uçak üzerinde bulunan denizaltıları tespit etmekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar uçakta bulunan Mark-46 ve Mark-54 torpidoları ile İmha edilebiliyor. Ayrıca P-72 uçaklarının çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak maksadıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri mevcut.. Keşif gözetleme maksatlı kullanmak üzere radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, mavi vatan'ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ilgili birlikleri İle Link II ve Link 16 veri bağı sistemleri üzerinden paylaşacak.

KOCAELİ'NE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan P-72 uçağına, arama ve kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere uçak üzerinde can salı taşınabilecek ve kazazedeleri kurtarma maksadıyla denize atılabileceki.Aralık 2020 tarihinde, uçak üzerinde bulunan görev sistemlerinin montajlarının da gerçekleştirildiği TUSAŞ Ankara tesislerinde, ana yüklenici Leonardo firması tarafından teslim edilen TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığına teslim edildi.

İKİNCİ UÇAK 2021 SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Projenin diğer 5 P-72 Deniz Karakol Uçağı ise 2021 yılı sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Milli Gemi MİLGEM projesi ile başlatılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayi arasındaki işbirliği bu proje ile daha ileri seviyelere taşınacağı belirtilirken, bu kapsamda, Havadan Deniz Gözetleme sistemlerinin de millileştirilmesi amacıyla insanlı/insansız deniz karakol uçağı ve görev sistemlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.