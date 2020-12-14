Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Aralık son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı şiddet ve derinlikte depremler meydana gelir. Söz konusu depremlere ilişkin büyüklük, derinlik, saat gibi bilgiler ise Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler verileri ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre, son günlerde komşu ülkeler Rusya ve İran'da 4.2 ve 3.7 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arayanlar için AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli'nin yayımlandığı son depremler verilerine göre Pazar günü Rusya'da 4.2, Cumartesi günü ise İran'da 3.7 şiddetinde depremler meydana geldi. Rusya depremi Ardahan ve Kars'ta, İran depremi ise Van'da hissedildi.

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