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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Aralık listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan verileri… Ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Rusya ve İran’da, Cuma günü ise Balıkesir, Datça, Çorum illerimizde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:55 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Aralık son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı şiddet ve derinlikte depremler meydana gelir. Söz konusu depremlere ilişkin büyüklük, derinlik, saat gibi bilgiler ise Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler verileri ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre, son günlerde komşu ülkeler Rusya ve İran'da 4.2 ve 3.7 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arayanlar için AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli'nin yayımlandığı son depremler verilerine göre Pazar günü Rusya'da 4.2, Cumartesi günü ise İran'da 3.7 şiddetinde depremler meydana geldi. Rusya depremi Ardahan ve Kars'ta, İran depremi ise Van'da hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Aralık son depremler listesi
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