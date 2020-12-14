Derince çiçek açtı

Derince Belediyesi ekipleri, yeşilin ve mavinin tonlarının en güzel şekilde yansıdığı 'Daha Yeşil Bir Derince' sloganları ile çalışmalarını dört mevsim aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye ekipleri ilçe genelindeki 100 parkın tamamında bakım, onarım ve yenileme işlemlerini sürdürürken, temizlik, ot biçme ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları da rutin olarak devam ediyor. Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca kent estetiğine katkı sunan düzenlemelere de imza atıyor. Bu kapsamda ilk olarak Derince tünel üstündeki bölgeye hercai menekşe eken ekipler ardından Kent Meydanı, Millet Kıraathanesi ve ilçenin ana arterlerini çiçeklerle donatarak daha da güzelleştirdi. Ekilen mevsimlik çiçekler vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.