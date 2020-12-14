Erzurumspor’da Düzgün dönemi

Doğu Anadolu'nun Süper Lig'te ki tek temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Başkan değişti. Son zamanlarda aldığı mağlubiyetler nedeniyle Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor, takımın başına Hüseyin Şimşir'i getirdi.

Şimşir ise son iki maçta da taraftarlarına beklenen puanları alamadı. Erzurumspor'un son Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Yönetim Kurulu acil olarak toplandı. Takımın onursal başkanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yapılan istişareler sonucu Başkan Hüseyin Üneş, görevinden istifa etti. Hüseyin Üneş'in yerine aynı zamanda Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı olan ve uzun yıllardır Erzurumspor'da yöneticilik yapan Ömer Düzgün getirildi. Erzurumspor, oynadığı 12 maçta sadece 9 puan toplarken, lige ise 19'uncu sırada yer alıyor.