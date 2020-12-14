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yatan iller sorgulama ekranı! 14 Aralık 2020 , hangi illerde yatırıldı?

Aralık ayı itibariyle yatan iller vatandaşların gündeminden düşmüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası yatırılmaya devam ediyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen ve E devlet ekranında yer alan "" üzerinden araştırmalar hız kazandı. Evde bakım aylığı alanların sorgulama yapmak istediği bilgileri haberimizde derledik. Peki 14 Aralık 2020 sorgulama nasıl yapılır? , hangi illerde yatırıldı?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:46 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:47 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 14 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan vatandaşlara ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarıldığı biliniyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım maaşı sorgulamaları hız kazandı. Peki 14 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları hız kesmeden sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 14 Aralık evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE- 14 ARALIK 2020

Evde bakım maaşı 14 Aralık 2020 tarihi ödemeleri aşağıda yer alıyor.

1- Aksaray

2- Bolu

3- Sakarya

4- Samsun

5- Antalya

6- Diyarbakır

7- Edirne

8- Konya

9- Zonguldak

10- Mersin

11- İstanbul

12- Denizli

13- Manisa

14- Şanlıurfa

15- Bilecik

16- Erzurum

17- Malatya

18- Ankara

19- Kahramanmaraş

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 14 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
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