Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 14 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan vatandaşlara ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarıldığı biliniyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım maaşı sorgulamaları hız kazandı. Peki 14 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları hız kesmeden sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 14 Aralık evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı 14 Aralık 2020 tarihi ödemeleri aşağıda yer alıyor.
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.