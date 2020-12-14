Evlat nöbetine otelde devam ettiler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini kaldıkları otelde sürdürdü. 178 ailenin 469'uncu gününe giren oturma eylemine 2014'te 17 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek devan eden Türkan Mutlu, "Benim kızım üniversite öğrenciydi. Öğretmen olacaktı. HDP evime ateş düşürdü. Evladımı elimden aldılar. 7 yıldır evladımı göremiyorum. Ben HDP'den ve PKK'dan evladımı istiyorum. Alana kadar da buradan gitmeyeceğim. 4 aydır ben evime gitmiyorum. Diğer çocuklarım en azından evde sıcak yorganın altındalar ama Şeyma, taşlar, mağaralar, karlar üzerinde. Ben kızımı istiyorum. Onlarda vicdan varsa bizim çocuklarımızı göndersinler. Kızım; orada ki arkadaşlarınla beraber birbirinize destek olun kaçıp gelin" dedi.