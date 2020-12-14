Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te bekçilere silah çeken şüpheli etkisiz hale getirildi

'te bekçilere silah çeken şüpheli etkisiz hale getirildi

'te devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 04:43 ABONE OL
Fatih'te bekçilere silah çeken şüpheli etkisiz hale getirildi

Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'nde devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer 2 şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te bekçilere silah çeken şüpheli etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA