Fırtına konteynırları uçurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Açıklarda hızını zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgâr nedeniyle konteynerler ve ağaçlar devrildi.

İskenderun'da geceden başlayan şiddetli fırtına sabah ta etkisini sürdürdü. Özellikle açık alanlarda rüzgârın hızı 70 km hıza ulaştığı ifade edilirken şehir içinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağaçlar ve tabelalar parçalanırken açık alanlarda ise fırtına önüne ne geldiyse uçurdu. Akçay ve otoban tarafından şiddetli fırtına TIR'ın taşıdığı konteynırı yola savurdu. Bir depoda da istiflenmiş üst üste konteynırler kâğıt gibi devrildi.