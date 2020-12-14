Gökçe Barajı’nda acil durum: 40 günlük su kaldı

Kurak geçen sonbahar sezonu nedeniyle Gökçe Barajı'ndaki su kritik seviyelere indi. Yeşil Körfez Su Birliği İşletme Sorumlusu Ertuğrul Kurt yaptığı açıklamada, barajdaki doluluk oranın yüzde 17'lere kadar düştüğünü söyledi. Mevcuttaki suyun 40 günlük ihtiyacı karşılayacağını anlatan Kurt, yağışsız bir kış mevsiminin geçmesi durumunda yaz aylarında Yalova'da ciddi bir su sıkıntısı yaşanacağını belirtti.

"ALARM YAZ AYLARI İÇİN ÇALIYOR"

Yalova'nın günlük su ihtiyacının 90 ila 95 bin ton civarında olduğunu belirten Ertuğrul Kurt, "Yağış dönemine girdik. Yakın zamanda bir kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hatlarımız aktif. Acil durum yönetimine girdik. Bu sene barajı eğer istediğimiz gibi dolduramazsak, istediğimiz gibi yaz sezonuna giremezsek, önümüzdeki yaz ayı konuları yeniden konuşacağız. Şu anki sıkıntımız önümüzdeki yaza yönelik bir sıkıntı" ifadesini kullandı.

"3,5 MİLYON TON SU KALDI"

Kurt, Yalova'da su sıkıntısının yaşandığı 2014 yılının eylül ayındaki aynı seviyede olunduğunu ifade etti. 40 gün içinde kış içinde olunacağını dikkati çeken Kurt, "Aralık, Ocak gelmiş durumda. Şu an yakın gelecekte bir sıkıntı çok da beklemiyoruz ama kış bu şekilde geçerse 2014 yazı, olduğu gibi önümüzdeki 2021 yazı da problem yaşama ihtimalimiz yüksek. "Şu an yaklaşık 3,5 Milyon ton suyumuz var" dedi.

"ÇAĞLAYAN BARAJI YAPILMALI"

Planlanan Çağlayan 2 Barajı'nın yapılması gerektiğini ifade eden Kurt, bu barajı da hayata geçmesi halinde kışın baraj kapaklarını açmak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Kurt, yapılması düşünülen barajla 10 ila 13 Milyon ton suyun depolanabileceğini dile getirerek, "Şehrin nüfusu gittikçe artıyor. Zaten sanayi bölgesindeyiz. Çok fazla göç alan bir bölge. Git gide su ihtiyacı çoğalıyor ama arıtma tesisimiz aynı tesis, Gökçe Barajı'mız aynı baraj" dedi.

Belediyelerin vatandaşları suyu tasarruflu kullanılması yönünde uyardığını aktaran Kurt, pandemi nedeniyle yazlıkçı nüfusun Yalova'da kalması nedeniyle tüketimin bu yıl arttığını sözlerine ekledi.