Görevlilere 'sıcacık' ikram

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü ve Türk Kızılayı gönüllüleri, soğuk havada ilçenin değişik noktalarındaki giriş çıkışlarda sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerini kontrol eden ve güvenliği sağlayan polis ekipleri, zabıtalar, bekçiler için seferber oldu.

Esenler Belediyesi'nin çorba çeşmesinden akan çorbalar, ilçede bulunan 25 farklı polis kontrol noktalarına götürülerek, Türk Kızılayı gönüllüleri tarafından ikram edildi. Ekipler sağlık çalışanlarını ve itfaiye görevlilerini de unutmadı ve sıcak çorba ikramında bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sağlık ve emniyet görevlilerine, şoförlere ve sahada görev yapan personellere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren önce Gaziosmanpaşa Meydanı'nda ardından Küçükköy Meydanı'nda ikramlarda bulunan Mobil büfe ekipleri, kan bağışı kampanyası için Kızılay çadırında görev yapan Kızılay gönüllülerine de sıcak çorba ve çay götürdü. ağlık çalışanlarına da ikramlarda bulunmak için hastanelerin kapısına kadar hizmet götürdü. Karayolları Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mevlana Mahallesi'ndeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret eden ekipler, sağlık personellerine ve hasta yakınlarına sıcak çorba ve çay dağıttı.