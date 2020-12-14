Güneş tutulması bugün mü, Türkiye'den izlenebilecek mi? 14 Aralık Güneş tutulması saat kaçta başlayacak, ne zaman?

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gökbilimciler tarafından yılın en önemli gök olayı olarak gösterilen Güneş Tutulması bu akşam yaşanacak. Güneş Tutulmasını canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ise, saati ile ilgili araştırma yapıyor. Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? 14 Aralık Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.