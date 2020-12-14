Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Tam Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay'ın yörünge sırasında Dünya ile Güneş arasında girmesi ile Ay'ın Güneş'ı kısmen ya da tamamen örtmesi Güneş Tutulması olarak adlandırılır. Yılda iki ya da beş kez arasında yaşanabilirken tam tutulma zamanı dışında çıplak gözle izlenmemesi önerilir. Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?
2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.
HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLECEK?
2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Ay'ın yörünge sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ile Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi ile gözlemlenen olaydır. Tutulmanın olması ise için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Güneş tutulması yılda iki ile beş kez arasında gözlemlenebilir. Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.
Rocket Lab'ın uydu fırlatışı Güneş tutulması nedeniyle ertelendi
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon uydu görüntüleme şirketi Synspective şirketine ait sentetik açıklıklı radar uydusu Strix'in fırlatışının, Güneş tutulmasının Güney Yarım Küre'nin bir bölümünü karanlıkta bırakacak olması nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
Japon şirketin talebiyle alınan kararın, karanlığın Güneş enerjisiyle çalışan uydunun güç sistemini etkilemesi ve sıcaklık değerlerini düşürerek yörüngeye ilerleyişini engellemesi olasılığına karşı tedbir olarak alındığı tahmin ediliyor.
Rocket Lab'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, fırlatma için 15 Aralık tarihinin hedeflendiği belirtildi. Bu, Rocket Lab'ın Electron roketiyle yaptığı 17'nci fırlatış olacak.
Şirket, hafif uyduları düşük maliyetle uzaya fırlatıyor
Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Amerikan Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.
Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde uyduları daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.
Şirket, fırlatışlarını Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia Yarımadası'ndan kurduğu özel platformdan yapıyor