Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Tam Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay'ın yörünge sırasında Dünya ile Güneş arasında girmesi ile Ay'ın Güneş'ı kısmen ya da tamamen örtmesi Güneş Tutulması olarak adlandırılır. Yılda iki ya da beş kez arasında yaşanabilirken tam tutulma zamanı dışında çıplak gözle izlenmemesi önerilir. Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.