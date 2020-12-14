Hafta sonu Kızılay’a 11 bin ünite kan bağışlandı

Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, Kızılay Kan Bağış Merkezlerine giderek Türkiye genelinde toplam 10 bin 899 ünite kan bağışında bulundu

Kanın sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle, Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan ve plazma bağışçıları, kan bekleyen hastalarımıza bu hafta sonu da umut oldu. Türkiye genelinde bu hafta sonu toplam 10 bin 899 ünite kan bağışında bulunuldu. İki bin 915 ünite kan bağışı ile Kızılay'ın İstanbul Avrupa Bölge Kan Merkezi en çok kan bağışı alan kan merkezi oldu. Onu bin 181 ünite ile Ankara Bölge Kan Merkezi ve bin 174 ünite ile İzmir Bölge Kan Merkezi takip etti.

HER GÜN EN AZ 9 BİN ÜNİTE KANA İHTİYAÇ VAR

Pandemiyle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay, yaklaşık 4 bin personel ve 300 mobil ve sabit kan bağış ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor.

BAĞIŞÇILAR HAFTA SONU KISITLAMASINDAN MUAF

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar, gerekse COVID-19 pandemisi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden randevu oluşturarak, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan ve son derece hijyenik bir ortam sağlayan Kızılay Kan Merkezlerinde hafta sonları kan bağışı yapabilirler.