Hasta artış hızı azalıyor

Türkiye'de dün test yapılan 181 bin 199 kişiden 26 bin 919'una Kovid-19 tanısı konulurken, 218 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 16 bin 417, hasta sayısı 5 bin 103, ağır hasta sayıs ı ise 5 bin 973 oldu. 22 bin 215 kişinin tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" dedi.