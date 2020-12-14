İki günde 433 kişiye sokağa çıkma cezası

Koronavirüs salgınının, yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra getirilen kısıtlamalar doğrultusunda, hafta sonları yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma akşamı saat 21.00'den başlayan ve Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam eden yasaklarda ise güvenlik güçleri sürekli denetimlerde bulunuyor. Kocaeli'nde ilk gün sokağa çıkma kısıtlamasını 209 kişi, ikinci gün ise 224 olmak üzere toplam 433 kişi ihlal etti.

İLK GÜN 289 KİŞİYE İDARİ PARACEZASI

Kocaeli'nde yasağın ilk gününde yapılan denetim ve kontrollerde; karantina ihlali yapan 8, maske takma kuralına uymayan 47 kişiye ve 1 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi ve 2 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 11 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 209 kişi ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 8 işyerine olmak üzere, toplam 289 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 2 araç denetlendi

311 KİŞİYE İDARİ CEZA

Yasağın ikinci gününde yapılan denetim ve kontrollerde ise 621 iş yeri denetlenirken, b14 bin 102 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 7,maske takma kuralına uymayan 62, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 12, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 224 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine olmak üzere toplam 311 adet idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 40 şahıs yakalandı.