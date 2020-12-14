İzmir'de feci olay! İstinat duvarı çöktü 20 araç hasar gördü

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi.
CAN KAYBI YOK
20 araçta maddi hasar oluştu. Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.
İzmir'de istinat duvarı çöktü 20 araçta maddi hasar oluştu | Video
ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE OLAY YERİNDEN KALDIRILDI
Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.