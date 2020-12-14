İzmir'de feci olay! İstinat duvarı çöktü 20 araç hasar gördü

MADDİ HASAR OLUŞTU



Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu.

Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu.