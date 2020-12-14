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'de feci olay! İstinat duvarı çöktü 20 araç hasar gördü

'in Buca İlçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Son dakika gelen haberde bir sitenin istinat duvarı çöktü ve yaklaşık 20 araç ağır hasar gördü. Araçları enkazdan kaldırma çalışmaları devam ediyor. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:05 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:24 ABONE OL
İzmir'de feci olay! İstinat duvarı çöktü 20 araç hasar gördü

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

CAN KAYBI YOK

20 araçta maddi hasar oluştu. Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.

İzmir'de istinat duvarı çöktü 20 araçta maddi hasar oluştu | Video



ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu.
Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu.

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İzmir'de feci olay! İstinat duvarı çöktü 20 araç hasar gördü
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