Kaçırdığı arabayla otoparkta yakalandı

İstanbul Bakırköy'de, polisin kontrol noktasında denetim yaptığını fark eden bir sürücü araçla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. İstanbul Emniyeti, düz kontak yapılarak kaçırıldığını tespit ettiği araca el koyarken, şüpheli Ömer H.'yi de gözaltına aldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 13 Aralık Pazar günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Şüpheli Ömer H., polisin denetim yaptığını fark edince araçla yolunu değiştirip kaçmaya çalıştı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği aracı takibe aldı. Şüpheli Ömer H., polisten gizlenmek amacıyla girdiği otoparkta yakalandı. Polis olay yerinde gerçekleştirdiği aramalarda; aracın sol arka kelebek camının kırık olduğunu ve kontakta anahtar olmadığını tespit etti. Düz kontak yaparak söz konusu aracı çaldığı ileri sürülen Ömer H. gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.