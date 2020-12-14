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’ta trafik kazası: 4 yaralı

’ta hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 18:52 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde meydana gelen kazada O.A idaresindeki 46 ADE 515 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken servis yolundan ana yola giren E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü ile yolcu konumda bulunan S.K, E.N ile otomobil sürücüsü E.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobil ile yolun kenarına uçan hafif ticari araç çekici marifetiyle kaldırıldı.

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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı
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