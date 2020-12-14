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Kalp krizi geçiren sürücü, yayaya çarptı

’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırımda bulunan yayaya çarptı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:29 ABONE OL
Kalp krizi geçiren sürücü, yayaya çarptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Ortahisar Kaymakamlığı önündeki yolda trafik kazası kaza meydana geldi.

Seyir halinde olan 61 D 0323 plakalı dolmuş şoförü kalp krizi geçirdi. Dolmuş şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada yaralanan M.B isimli kişi ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen M.B.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kalp krizi geçiren şoför ise Fatih Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

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Kalp krizi geçiren sürücü, yayaya çarptı
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