KAMADER’den “balık avı yasağı” uyarısı

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk , Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümleri'ne göre Turna Balığı yavrulama dönemine girdiği için, 15 Aralık ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında avlanılması ve satılmasının yasak olduğunu belirterek , yasağa uymayanlar hakkında ağır idari para cezalarının verileceğini ifade etti.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Başkan Engin Uztürk, "KAMADER olarak, balık popülasyonunun geliştirilmesi ve sürdürülebilir avcılık bilincinin aşılanması için başta üyelerimiz olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm amatör balıkçılara yönelik, balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Av yasağıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine içindeyiz. Amatör balıkçıların av yasağının başlangıç ve bitiş tarihlerine, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle" dedi.