Kansere karşı ikinci zaferini koronavirüs engelledi

İzmir'de geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden KBB hastalıkları uzmanı Metin İber'i acılı eşi Lale İber ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 yıl aynı odada görev yaptığı meslektaşı Op. Dr. Suat Kaptaner SABAH'a anlattı:30 yıllık evliliğimizde bize çok güzel hayat verdi. Ailesine düşkünlüğü ve ilkeleriyle çok güzel 2 çocuk yetiştirdi. İnsan sevgisi sınır tanımazdı. Mesleğine aşıktı. Çocuklarının iyi bir hayat kurması hayaliydi.21 yıldır aynı odada bir kez bile tartışmadık. Çocuklarına bu kadar düşkün bir baba görmedim. Pırlanta gibi iyi kalpli bir insandı. Hastaları hâlâ başka şehirlerden bile arayarak vefatından üzüntülerini dile getiriyor. 5 yıl önce böbrek kanserini yenmiş, bu zaferini bizimle ve ailesiyle pasta keserek kutlamıştı. Pandemi başladığında mide kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Ameliyat oldu. O sırada koronavirüse yakalandı. Onun gülümsemesini ve kahkahasını asla unutmayacağız. Meslektaşlarımızla video konferansla bir anma toplantısı düzenledik.