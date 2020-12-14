Kayseri'de yaban domuzları yaylayı bastı

Kayseri'nin Hacılar İlçesi Ortaseki yaylasını domuzlar istila etti. Yayladaki dağ evine çıkan çiftçi Ömer Dede, traktörüyle yaylada gezdiği sırada devasa domuz sürüsüyle karşılaştı.

Erciyes'in titrek kavak ormanlarına doğru ilerleyen domuz sürüsünü cep telefonu ile görüntüleyen Ömer Dede; "Traktörle yaylada gezerken birandan yolun aşağısından yukarı kısmına doğru domuzlar geçmeye başladı. Önce 7-8 domuz yavrularıyla birlikte görünce domuz ailesi sandım. Ancak sayı giderek çoğaldı. Domuzları tek tek saydım tamı tamına 37 taneydi. Bunlar domuz ailesi değil sanki sülalesiydi. Kayseri'de hiç bu kadar fazla domuzu bir arada görmemiştim. Traktörden inip 10 metre kadar yaklaşıp domuzları görüntüledim. Daha önceleri de yaylada çok domuz gördüm ama ilk defa bu kadar fazla domuz bir aradaydı. Şuanda yaylada ürün yetiştirmediğimiz için domuzların varlığı bizleri rahatsız etmiyor. Aksine domuzlar yaylada kurtçuklar ve salepleri yiyorlar. Kavak ormanlarının kurtlanıp çürümelerini önlüyorlar. Bu bakımdan ormana büyük faydaları oluyor" diye konuştu.