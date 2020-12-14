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anısına dijital sergi açılıyor

19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının büyük isimlerinden anısına Cumhurbaşkanlığı hat eserleri dijital sergisi düzenleniyor. 15 Aralık Salı günü Sultanahmet Yerleşkesi’nde açılacak olan sergide, hattatın eserleri, hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla gösterilecek.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 14.12.2020 21:55 ABONE OL
Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına dijital sergi açılıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "İletişim Başkanlığı olarak millî, tarihî, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz" diyerek sergiyi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında, 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının büyük isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hat eserleri dijital sergisi düzenleniyor. Hattatın eserleri ve hayat öyküsünün üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla sergide gösterilecek.

"MİLLÎ, TARİHÎ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da resmi sosyal medya hesabından, "İletişim Başkanlığı olarak millî, tarihî, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi, 15 Aralık Salı günü açılıyor" diye duyurdu. 15 Aralık Salı günü Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açılacak olan sergi 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak.

KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ KİMDİR?

19. yüzyılın önemli hattatlarından olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801 yılında Kastamonu Tosya'da doğdu. Hattatın 11 mushaf, 30'dan fazla enam, 250'den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakkası bulunuyor. 1848 yılında Ayasofya Camii-i Şerîfi'nin restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nûr Sûresi istifi ve Washington Anıtı'nda bulunan kitabe de hattatın önemli eserleri arasında. Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesi, Kahire Kavalalı Türbesi'ndeki İnsan Suresi de hattatın eserleri arasında gösteriliyor. Ayrıca Kazasker Mustafa İzzet'in nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılâbına kadar kullanıldı. 15 Kasım 1876'da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane'deki Kâdirihâne Tekkesi'nin hazîresine defnedilmişti.

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Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına dijital sergi açılıyor
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