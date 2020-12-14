Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı’nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar ne olacak?

Gündemde kira düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları yer alıyor. Binlerce mülk sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira düzenlemesi nasıl olacak sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Bakanlar Kurulu'nun alacağı yeni kararlar arasında kira düzenlemesi de yer alıyor. Peki Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı'nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar bekleniyor

KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Türkiye'nin gözü kulağı bugünkü kira düzenlemesi ile ilgili açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenlemeler olacak. Peki kira düzenlemesi nasıl olacak?