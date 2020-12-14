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nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı’nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar ne olacak?

nasıl olacak sorusunun yanıtı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi süresince vatandaşların maddi anlamda hasarını en az seviyede tutmak için alınan kararlar arasında yer alanlardan birisi de devlet tarafından verilen kira müjdesi oldu. İşveren, mülk sahibi ve kiracısını yakından ilgilendiren kira düzenlemesi masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' açıklamasında bulunmuştu. Peki ,nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:17 Son Güncelleme: 14.12.2020 12:18 ABONE OL
Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı’nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar ne olacak?

Gündemde kira düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları yer alıyor. Binlerce mülk sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira düzenlemesi nasıl olacak sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Bakanlar Kurulu'nun alacağı yeni kararlar arasında kira düzenlemesi de yer alıyor. Peki Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı'nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar bekleniyor

KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Türkiye'nin gözü kulağı bugünkü kira düzenlemesi ile ilgili açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenlemeler olacak. Peki kira düzenlemesi nasıl olacak?

KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK? KABİNE TOPLANTISI'NDA KİRA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ALINACAK KARAR BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde kira düzenlemesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"

Bu eksende, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR, NASIL OLACAK?

Kira düzenlemesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" dedi.

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Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı’nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar ne olacak?
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