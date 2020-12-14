Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı’nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar ne olacak?

Gündemde kira düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları yer alıyor. Binlerce mülk sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira düzenlemesi nasıl olacak sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Bakanlar Kurulu'nun alacağı yeni kararlar arasında kira düzenlemesi de yer alıyor. Peki Kira düzenlemesi nedir nasıl olacak? Kabine Toplantısı'nda kira düzenlemesi ile ilgili alınacak karar bekleniyor
Türkiye'nin gözü kulağı bugünkü kira düzenlemesi ile ilgili açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenlemeler olacak. Peki kira düzenlemesi nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde kira düzenlemesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"
Bu eksende, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.
Kira düzenlemesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" dedi.