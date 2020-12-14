Kısıtlamanın ardından sokaklar doldu taştı!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulaması Cuma günü saat 21.00 itibariyle başladı Pazartesi sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlama süresi içerisinde evlerine çekilen vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle birlikte kendisini cadde ve sokaklara attı. Zonguldak Kent Merkezinin en yoğun noktalarından olan Gazipaşa Caddesi, Soğuksu ve Acılık mevkiinde vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olması duyarlı vatandaşları tedirgin etti.

İnsan yoğunluğu en çok banka, vergi dairesi müdürlüğü ve bazı devlet kurumları önünde oluştu. Banka kuyruğuna giren vatandaşlar; "Bankaya yatırmamız gereken faturalarımız, kredi taksitlerimiz var. Devlet kurumlarında yapmamız gereken işlemler var. Bazı kişiler bu işlemlerini evlerinden internet bankacılığıyla yapıyor ama biz buralarda yaptığımız işlemleri bilmediğimiz için internet bankacılığı aracılığıyla yapamıyoruz bu nedenle de bu kuyruklara girmek zorunda kalıyoruz. Sonuçta sağlık her şeyden önemli ancak hayat devam ediyor ve günlük yapmamız gereken işlerimiz var. Asıl sorun hiçbir gerekçesi olmadan 'evde canım sıkılıyor ne yapayım' diyerek caddelerde boş boş dolaşanlarda. Bu zaman can sıkıntısı nedeniyle boş boş dolaşma zamanı değil. İşi olmayan çarşı merkezine inmesin" diyerek kendilerince mecburiyetlerini dile getirdiler.