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Kısıtlamanın kahramanları vefa ekipleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 65 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ’da 112 vefa iletişim hattına gelen çağrılar titizlikle cevaplandı, ihtiyaçlar mobil saha ekipleri tarafından anında karşılandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:24 ABONE OL
Kısıtlamanın kahramanları vefa ekipleri

Bursa'nın ilçelerinden Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan "Biz geldik hizmet evinizde" ekibi yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ilçede yaşayan tüm vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için var gücüyle çalıştı. 65 saatlik kısıtlama süresince çağrı merkezine gelen yaklaşık 450 talep, ekiplerce tedarik edilerek çağrı sahiplerine ulaştırıldı.

"HİZMETTE KISITLAMA YOK"

Büyük bölümü yaşlı ve engellilerden oluşan çağrıların anında giderildiğini dile getiren ve hizmette kısıtlama olmadığını söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın taleplerini değerlendiriyor, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında ve her zaman mobil saha-vefa ekiplerimiz hizmet verirken dezenfeksiyon ekiplerimizde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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Kısıtlamanın kahramanları vefa ekipleri
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