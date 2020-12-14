Kız arkadaşını darp eden şüpheli gözaltıına alındıktan sonra ikinci defa serbest bırakıldı

Kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği gerekçesi ile önce gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Mehmet Hanifi B. görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mehmet Hanifi B. olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A'yı ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle dün yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheli Mehmet Hanifi B. Dün polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli Mehmet Hanifi B. adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Mehmet Hanifi B'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

MAĞDURLAR AÇIKLAMA YAPTI

Şüphelinin iki defa gözaltına alınıp serbest bırakılması sonucunda mağdur Tuğba Erçakar ve Ceylan A., avukatları Ayşegül Mermer ile birlikte adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaparak tekrar tutuklanması için itirazda bulunduklarını açıkladılar.

"KORKUYORUM"

Ceylan A. da "Korkutmak için duvarları vurmak, birşeyler kırmak, arkadaşlarını arayarak şöyle şöyle yapacağım. 'Onu buraya gömeceğim, ikisini de öldüreceğim' gibi şeyler duyuluyor. Ben de hep alt komşuma gidiyorum kokrtuğum için. Bugün de eve gidemeyeceğim. Çünkü serbest bırakıldı. Korkuyorum ve tedirginim" dedi.