Kocaeli'de son bir hafta içerisinde 64 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 Aralık – 13 Aralık tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda 1 kilo 715 gram esrar, 70 gram sentetik uyuşturucu, 122 gram metamfetamin, 32 adet uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 7 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 795 TL nakit para ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 98 kişi hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'inin tutuklandığı ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden 3'ünün adli kontrolle, diğer 83 kişi ise yapılan işlemlerinin ardından, savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi..1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 1 olayda ise 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 1 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.