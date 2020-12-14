SABAH yazdı, köpek katliamı trend topik oldu

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, çevrede bulunan bazı köpeklerin hareketsiz olduğunu fark etti. Yakından kontrol ettiklerinde ise köpeklerin sadece belediyelerin kullanabildiği iğne ile öldürüldüğünü fark etti. Köpeklerin öldürüldüğünü anlayan vatandaşlar durumu önce Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ'a bildirdi. Olay yerine geldiğinde 3 farklı noktada 3 sokak köpeğinin iğne ile öldürüldüğünü gören Ketanağ, gözyaşlarına hâkim olamadı. Köpeklerin başında uzun süre ağlayan Ketenağ, daha sonra durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ile Tarım İl Müdürlüğü ve Belediye ekiplerine bildirdi.

SAVCILIK AÇIKLADI

Olayla ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumartesi günü yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada basında çıkan haberlerin ihbar olarak kabul edilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi."Olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmamız titizlikle devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

11 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

İzmit Yahya Kaptan Mahallesindeki sokak köpeği katliamı ile ilgili olarak, savcılığın resmi açıklamada bulunması ve olayı gerçekleştirenlerin İzmit Belediyesi çalışanlarının olduğunun tespit edildiğine yer vermesi sonrasında belediyeden jet hızında açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. Saygılarımızla" denildi. Şubede görevli 11 kişi açığa alındı.

TREND TOPİK OLDU

Olay #KatilsinİzmitBelediyesi hashtag'ı ile Tweeter da trend topik olurken, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Kocaeli Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcılığına olayla ilgili açılan soruşturmaya müdahil olmak için talepte bulundu. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan dernek başkanı Gonca Çelik Ketenağ,"Köpekleri bayıltmak için kullanılan iğneler bakanlık onayı ile alınıyor. Bu iğneler belli ki başka bir ilaçla karıştırılmış. Bunun incelenmesini istiyoruz. Öte yandan şube müdürü hala görevindeymiş. En çok bu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Müdürün talimatı olmadan böyle bir şey yapılamaz. Buradaki amaç İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım'a köpek şikâyeti gitmesin diye özellik sokağa çıkma saatlerinde av başlatılmış. Bu olaylar örtbas edilmesin. Gerçek suçluların arkasında kimse durmasın. Cellâtlar cezalandırılsın."

ARKAMIZDAN HAİN PLANLAR YAPILDI

Ketenağ, ayrıca bölgede 50'ye yakın köpeğin ise ortada olmadığını söyleyerek "Biz bu köpekleri bulamıyoruz. Bu hayvanların ölü ise cesetleri nerede? Diri ise nerede tutuluyor. Suçlular bulunmaz ise katil İzmit Belediyesi olacak ve bu böyle devam edecek. Biz suçlular bulunup cezalandırılıncaya kadar Katilsin İzmit Belediyesi demeye devam edeceğiz. Ben hayatım boyunca böyle bir olay görmedim. Biz dernek olarak yaklaşık 3 hafta önce belediye ile görüşme yaptık. Beraber çalışmak için. Orada da hayvanların kısırlaştırma işlemleri için toplanırken iğne yerine yakalama kafesi önerdik. Bunun sözünü aldık. Ancak Biz kapıdan çıkarken arkamızdan hain planlar yapılmış. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçekten yüreklerine vicdanlarına sesleniyorum. 50'ye yakın köpek ise ortada yok. Diriler mi ölüler mi bilmiyoruz. Sanki bir kâbus yaşıyoruz. Bu bir katliamdır" dedi.