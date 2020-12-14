Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı: E Nabız ile Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Covid-19 testi ilk etapta ağız ve burundan sürüntü çubukları yardımıyla sıvı örneklerinin alınmasıyla yapılıyor. Sıvı örnekleri laboratuvara gönderilerek test ediliyor. Burada yapılan değerlendirmede hastada belirtiler olmasına rağmen testin negatif çıkması durumunda ise gerek görülürse kan testi veya tomografi de yapılabiliyor.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.